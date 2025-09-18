Трамп хоче повернути війська США до Афганістану: це може стати невеликою сенсацією

"Ми збиралися покинути Афганістан, але покинути його з силою і гідністю. І ми збиралися зберегти Баграм, велику авіабазу, одну з найбільших авіабаз у світі. Ми віддали її їм просто так", - сказав Трамп.

Водночас він зазначив, що США мають намір повернути контроль над цією авіабазою.

"До речі, ми намагаємося повернутися туди (на авіабазу в Баграмі, - ред.). Це може бути невеликою сенсаційною новиною... Це за годину їзди від місця, де Китай виробляє свою ядерну зброю. Так що відбувається багато речей", - додав президент США.