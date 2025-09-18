Трамп хочет вернуть войска США в Афганистан: это может стать небольшой сенсацией

Соединенные Штаты Америки пытаются вернуть свои войска на авиабазу в Баграме (Афганистан), которую покинули в 2021 году.
Как сообщает РБК-Украина, об этом президент США Дональд Трамп заявил во время пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.
"Мы собирались покинуть Афганистан, но покинуть его с силой и достоинством. И мы собирались сохранить Баграм, большую авиабазу, одну из крупнейших авиабаз в мире. Мы отдали ее им просто так", - сказал Трамп.
В то же время он отметил, что США намерены вернуть контроль над этой авиабазой.
"Кстати, мы пытаемся вернуться туда (на авиабазу в Баграме, - ред.). Это может быть небольшой сенсационной новостью... Это в часе езды от места, где Китай производит свое ядерное оружие. Так что происходит много вещей", - добавил президент США.
Напомним, после терактов 11 сентября 2001 года, вооруженные силы США и армии союзников ввели войска в Афганистан. Целью кампании было привлечь к ответственности лидера "Аль-Каиды" Усаму бен Ладена и ограничить возможности этой организации угрожать США.
29 февраля 2020 года США и руководители исламского движения "Талибан" подписали мирное соглашение под названием "Соглашение о мире в Афганистане".
Документ предусматривает вывод всех регулярных американских войск и войск НАТО из Афганистана и обязывает талибов противодействовать "Аль-Каиде" в подконтрольных ему районах, а также вести переговоры с правительством тогдашней Исламской Республики Афганистан.
По соглашению, США полностью обязались вывести свои войска из Афганистана до 31 августа 2021 года. Последний американский военный покинул страну 11 сентября 2021 года. Таким образом, эта война стала самой длительной военной операцией США.
Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что российский диктатор Владимир Путин принял решение о полномасштабном вторжении в Украину из-за выхода американских военных из Афганистана.