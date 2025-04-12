Трамп хоче повернення техногігантів у США попри тарифні поблажки, - Білий дім

Смартфони та комп'ютери були звільнені від мит Трампа. Але Білий дім, як і раніше, націлений повернути технологічне виробництво в США.

Про це заявила прес-секретар Білого дому Керолайн Лівітт, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За її словами, президент США Дональд Трамп продовжує закликати компанії переносити виробництво до Сполучених Штатів. Вона пояснила, що Вашингтон не може розраховувати на Пекін у виробництві важливих технологій. Тому низка компаній поспішають перенести своє виробництво в Америку. "Президент Трамп ясно дав зрозуміти, що Америка не може покладатися на Китай у виробництві критично важливих технологій, таких як напівпровідники, чипи, смартфони та ноутбуки. Ось чому президент забезпечив трильйони доларів інвестицій США від найбільших технологічних компаній світу, включно з Apple, TSMC і Nvidia. За вказівкою президента ці компанії поспішають якомога швидше перенести своє виробництво до Сполучених Штатів", - заявила Ліввіт.