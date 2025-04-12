Трамп хочет возвращения техногигантов в США несмотря на тарифные поблажки, - Белый дом
Смартфоны и компьютеры были освобождены от пошлин Трампа. Но Белый дом по-прежнему нацелен вернуть технологическое производство в США.
Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
По ее словам, президент США Дональд Трамп продолжает призывать компании переносить производство в Соединенные Штаты. Она пояснила, что Вашингтон не может рассчитывать на Пекин в производстве важных технологий. Поэтому ряд компаний спешат перенести свое производство в Америку.
"Президент Трамп ясно дал понять, что Америка не может полагаться на Китай в производстве критически важных технологий, таких как полупроводники, чипы, смартфоны и ноутбуки. Вот почему президент обеспечил триллионы долларов инвестиций США от крупнейших технологических компаний мира, включая Apple, TSMC и Nvidia. По указанию президента эти компании спешат как можно скорее перенести свое производство в Соединенные Штаты", - заявила Ливвит.
Что предшествовало
Вчера таможенная и пограничная служба США опубликовала уведомление, в котором говорилось, что смартфоны, ноутбуки и различные электронные детали входят в число освобожденных товаров. Это в свою очередь может быть большой новостью для американских технологических гигантов, таких как Apple, которая размещает около 90% своего производства и сборки iPhone в Китае.
По словам представителей Белого дома, Трамп заявил, что автомобили, сталь, фармацевтические препараты, чипы и другие конкретные материалы будут включены в специальные тарифы, чтобы гарантировать справедливое и эффективное применение тарифов.
Также он сообщил, что президент США вскоре распорядится провести исследование влияния импорта полупроводников на нацбезопасность.
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