Трамп хоче постійного миру: у Білому домі відповіли на часткове перемир'я Путіна

Журналісти попросили Левітт детальніше розповісти про зустріч Трампа з президентом України Володимиром Зеленським у Ватикані. Зокрема, про те, чи змінила ця зустріч ситуацію навколо перемовин.

"Президент (Трамп - ред.) сам говорив про це після зустрічі вчора, коли відповідав на запитання репортерів у літаку Air Force One. Він вважає, що дедалі більше розчаровується в лідерах обох країн. Він хоче домогтися постійного припинення вогню", - заявила Левітт.

Вона також звернула увагу на те, що російський диктатор Володимир Путін сьогодні нібито заявив про тимчасове припинення вогню.

"Президент (Трамп - ред.) ясно дав зрозуміти, що хоче постійного припинення вогню. Перш за все, щоб зупинити вбивства, припинити кровопролиття, і хоча він, як і раніше, оптимістично налаштований на укладення угоди, він також реалістичний", - розповіла вона.

За її словами, зустріч Трампа із Зеленським показує, що той докладає багато зусиль і часу перемир'ю. Тому що Трамп хоче бути "президентом-миротворцем", яким він був у свій перший термін.

"Він має намір зробити це знову. І це неймовірно складна ситуація і конфлікт", - сказала Левітт.

Нове "перемир'я" від Путіна

Сьогодні стало відомо, що Путін "з гуманітарних міркувань" оголосив про тимчасове перемир'я у війні у дні 80-річчя "Дня перемоги".

Воно нібито триватиме з нуля годин з 7 на 8 травня до нуля годин з 10 на 11 травня. На цей час російська сторона обіцяє "зупинити всі бойові дії".