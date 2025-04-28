Трамп хоче постійного миру: у Білому домі відповіли на часткове перемир'я Путіна

Президент США Дональд Трамп вимагає повного припинення вогню між Україною та Росією. Але це складно.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт.
Журналісти попросили Левітт детальніше розповісти про зустріч Трампа з президентом України Володимиром Зеленським у Ватикані. Зокрема, про те, чи змінила ця зустріч ситуацію навколо перемовин.
"Президент (Трамп - ред.) сам говорив про це після зустрічі вчора, коли відповідав на запитання репортерів у літаку Air Force One. Він вважає, що дедалі більше розчаровується в лідерах обох країн. Він хоче домогтися постійного припинення вогню", - заявила Левітт.
Вона також звернула увагу на те, що російський диктатор Володимир Путін сьогодні нібито заявив про тимчасове припинення вогню.
"Президент (Трамп - ред.) ясно дав зрозуміти, що хоче постійного припинення вогню. Перш за все, щоб зупинити вбивства, припинити кровопролиття, і хоча він, як і раніше, оптимістично налаштований на укладення угоди, він також реалістичний", - розповіла вона.
За її словами, зустріч Трампа із Зеленським показує, що той докладає багато зусиль і часу перемир'ю. Тому що Трамп хоче бути "президентом-миротворцем", яким він був у свій перший термін.
"Він має намір зробити це знову. І це неймовірно складна ситуація і конфлікт", - сказала Левітт.
Сьогодні стало відомо, що Путін "з гуманітарних міркувань" оголосив про тимчасове перемир'я у війні у дні 80-річчя "Дня перемоги".
Воно нібито триватиме з нуля годин з 7 на 8 травня до нуля годин з 10 на 11 травня. На цей час російська сторона обіцяє "зупинити всі бойові дії".
Минулої суботи, 26 квітня, президент України Володимир Зеленський зустрівся з американським президентом Дональдом Трампом. Зустріч відбулась у Римі під час похорону Папи Франциска.
Тоді у Білому домі заявили, що лідери провели "продуктивну зустріч".
"Президент Трамп і президент Зеленський зустрілися сьогодні в приватному порядку та провели дуже продуктивну дискусію", - сказав директор із комунікацій Білого дому Стівен Ченг.
Зеленський також назвав зустріч з Трампом продуктивною, а також зазначив, що під час розмови вони обговорювали чутливі питання.
"Звісно, про те, як досягти миру, і які були результативні зустрічі в Парижі і Лондоні", - пояснив президент.
РБК-Україна зібрало все, що відомо про зустріч Зеленського та Трампа.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.