Трамп хочет постоянного мира: в Белом доме ответили на частичное перемирие Путина

Журналисты попросили Левитт подробнее рассказать о встрече Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским в Ватикане. В частности, о том, изменила ли эта встреча ситуацию вокруг переговоров.

"Президент (Трамп - ред.) сам говорил об этом после встречи вчера, когда отвечал на вопросы репортеров в самолете Air Force One. Он считает, что все больше разочаровывается в лидерах обеих стран. Он хочет добиться постоянного прекращения огня", - заявила Левитт.

Она также обратила внимание на то, что российский диктатор Владимир Путин сегодня якобы заявил о временном прекращении огня.

"Президент (Трамп - ред.) ясно дал понять, что хочет постоянного прекращения огня. Прежде всего, чтобы остановить убийства, прекратить кровопролитие, и хотя он по-прежнему оптимистично настроен на заключение соглашения, он также реалистичен", - рассказала она.

По ее словам, встреча Трампа с Зеленским показывает, что тот прилагает много усилий и времени перемирию. Потому что Трамп хочет быть "президентом-миротворцем", каким он был в свой первый срок.

"Он намерен сделать это снова. И это невероятно сложная ситуация и конфликт", - сказала Левитт.

Новое "перемирие" от Путина

Сегодня стало известно, что Путин "из гуманитарных соображений" объявил о временном перемирии в войне в дни 80-летия "Дня победы".

Оно якобы продлится с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На это время российская сторона обещает "остановить все боевые действия".