Трамп хоче чорну стіну на кордоні з Мексикою: придумав, як "відлякувати" нелегалів

Президент США Дональд Трамп розпорядився пофарбувати стіну на кордоні з Мексикою в чорний колір, щоб метал нагрівався під сонцем і мігранти не змогли її перетинати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Роботи вже розпочато у Санта-Терезі, штат Нью-Мексико, де міністр внутрішньої безпеки США Крісті Ноем особисто перевірила невелику ділянку паркану.
За її словами, робітники фарбують сталеві стовпчики, з яких складається огорожа, у чорний колір.
Міністр заявила, ця вказівка надійшла безпосередньо від Трампа, виходячи з очікування, що темна фарба подовжить термін служби сталі, уповільнюючи іржавіння, а також відлякає мігрантів від спроб перелізти через стіну, роблячи її нестерпно гарячою під сонцем.
"Ми будемо фарбувати всю прикордонну стіну в чорний колір", - сказала Ноем журналістам.
На запитання про те, що така практика може зробити умови для мігрантів ще жорсткішими, вона відповіла: "Не торкайтеся. У людей є вибір".
Поки що не уточнено, скільки коштуватиме проект і скільки часу займе фарбування всієї стіни.
У секторі Ель-Пасо, який охоплює західну частину Техасу та весь Нью-Мексико, зараз щодня перетинають кордон близько дев’яти мігрантів, тоді як рік тому цей показник сягав 400 на день, а у 2023 році - 2300.
Незважаючи на зниження кількості порушників, адміністрація продовжує будівництво стіни, заповнюючи прогалини в Санта-Терезі, де встановлюють близько семи миль нових загороджень.
Нагадаємо, на своїй інавгурації у січні Трамп оголосив про рішення визнати картелі міжнародними терористичними організаціями.
У квітні президент США видав директиву про розширення контролю на федеральних землях поблизу кордону та розглядав удари дронами по мексиканських картелях.
Зараз Штати розгортають понад 4 тисячі морських піхотинців і моряків у Латинській Америці та Карибському басейні для нейтралізації загроз від наркокартелів.