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Трамп передав Пентагону контроль над землями біля кордону з Мексикою: що це означає

Субота 12 квітня 2025 07:30
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Трамп передав Пентагону контроль над землями біля кордону з Мексикою: що це означає Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Президент Дональд Трамп видав директиву про розширення контролю над федеральними землями поблизу кордону США і Мексики. Він прагне активізувати зусилля з боротьби з нелегальною міграцією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

У меморандумі, опублікованому ввечері в п'ятницю, Трамп доручив кільком міністрам передати Міністерству оборони юрисдикцію над федеральними землями вздовж кордону. До таких територій належить Рузвельтівський резерват - вузька смуга землі вздовж південно-західного кордону в штатах Аризона, Нью-Мексико і Каліфорнія - за винятком федеральних індіанських резервацій.

Згідно з директивою, це відкриває можливість "проведення військових заходів, зазначених у цьому меморандумі, на військових об'єктах" уздовж кордону. Трамп уповноважив військових виконувати завдання, "включно з будівництвом прикордонних загороджень і розміщенням обладнання для виявлення і моніторингу", а також позначити ці території як "зони національної оборони".

Наказ також дозволяє міністру оборони "виключати осіб з території військового об'єкта" відповідно до раніше наявних повноважень - що потенційно відкриває шлях до вигнання мігрантів.

Спочатку ці повноваження будуть реалізовані на "обмеженому секторі федеральних земель", з подальшою оцінкою через 45 днів після п'ятничного указу.

Bloomberg зазначає, що з моменту повернення в Білий дім Трамп активізував депортацію нелегальних мігрантів, прагнучи виконати свої передвиборчі обіцянки по боротьбі з незаконною імміграцією та забезпечення безпеки південно-західного кордону.

Нагадаємо, днями Reuters писало, що адміністрація Дональда Трампа розгортає масштабну політику штрафів для мігрантів, які не покинули країну після рішення суду. Щоденна сума штрафів становитиме близько 1000 доларів.

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