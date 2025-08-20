RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

Трамп хочет черную стену на границе с Мексикой: придумал, как "отпугивать" нелегалов

Фото: стена на границе с Мексикой (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Президент США Дональд Трамп распорядился покрасить стену на границе с Мексикой в черный цвет, чтобы металл нагревался под солнцем и мигранты не смогли ее пересекать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Работы уже начаты в Санта-Терезе, штат Нью-Мексико, где министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм лично проверила небольшой участок забора.

По ее словам, рабочие красят стальные столбики, из которых состоит ограждение, в черный цвет.

Министр заявила, что это указание поступило непосредственно от Трампа, исходя из ожидания, что темная краска продлит срок службы стали, замедляя ржавление, а также будет отпугивать мигрантов от попыток перелезть через стену, делая ее невыносимо горячей под солнцем.

"Мы будем красить всю пограничную стену в черный цвет", - сказала Ноем журналистам.

На вопрос о том, что такая практика может ужесточить условия для мигрантов, она ответила: "Не прикасайтесь. У людей есть выбор".

Пока не уточнено, сколько обойдется проект и сколько времени займет покраска всей стены.

Продолжение строительства стены

В секторе Эль-Пасо, который охватывает западную часть Техаса и весь Нью-Мексико, сейчас ежедневно пересекают границу около девяти мигрантов, тогда как год назад этот показатель достигал 400 в день, а в 2023 году - 2300.

Несмотря на снижение количества нарушителей, администрация продолжает строительство стены, заполняя пробелы в Санта-Терезе, где устанавливают около семи миль новых заграждений.

 

Трамп и картели

Напомним, на своей инаугурации в январе Трамп объявил о решении признать картели международными террористическими организациями.

В апреле президент США издал директиву о расширении контроля на федеральных землях вблизи границы и рассматривал удары дронами по мексиканским картелям.

Сейчас Штаты разворачивают более 4 тысяч морских пехотинцев и моряков в Латинской Америке и Карибском бассейне для нейтрализации угроз от наркокартелей.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиМексикаДональд Трамп