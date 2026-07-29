Трамп хоче миру, але Путін не готовий говорити навіть про тимчасове припинення вогню, - Зеленський

Візит Зеленського до США

Нагадаємо, що вчора Володимир Зеленський прибув до США, де провів зустріч із президентом США Дональдом Трампом. Лідери держав обговорили ліцензію на виробництво ракет-перехоплювачів Patriot в Україні та говорили про мирний процес.

Джерело РБК-Україна повідомило, що в найближчі кілька тижнів до Києва можуть приїхати спецпредставники Трампа Стів Уіткофф та Джаред Кушнер. Головною темою зустрічі стане дипломатичне врегулювання війни РФ проти України.

Також зазначимо, що вночі Зеленський провів зустріч із сенаторами США, після чого вони проголосували за процедурне рішення, яке відкриває шлях до голосування за пакет "пекельних санкцій" Грема проти Росії. Зеленський наголосив, що це точно крок до миру.

За даними ЗМІ, у Сенаті мають намір спробувати затвердити документ до того, як у серпні сенатори підуть у відпустку. Але після цього необхідно буде ще голосування Палати представників, яка повернеться з відпустки у вересні.