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Трамп хоче миру, але Путін не готовий говорити навіть про тимчасове припинення вогню, - Зеленський

06:08 29.07.2026 Ср
2 хв
Що сказав Зеленський про небажання Путіна говорити про зупинку вогню?
aimg Едуард Ткач
Фото: Володимир Зеленський (Getty Images)

Президент Володимир Зеленський заявив, що лідер США Дональд Трамп хоче покласти край війні в Україні. Але проблема в тому, що диктатор РФ Володимир Путін відмовляється вести переговори навіть про тимчасове припинення вогню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю глави держави для Fox News.

"Ми хочемо зупинити цю війну. Президент Трамп хоче зупинити цю війну, і європейці хочуть її зупинити. Путін - ні. Ми щодня просимо про переговори хоча б про припинення вогню на якийсь період часу та про надання дипломатам можливості вести переговори. Але Путін цього не хоче. У цьому проблема", - сказав Зеленський.

Він додав, що саме через це потрібно відповісти, бути жорсткими та сильними. За словами Зеленського, Україна розраховує на санкції, і законопроект покійного сенатора Ліндсі Грема дуже важливий.

Візит Зеленського до США

Нагадаємо, що вчора Володимир Зеленський прибув до США, де провів зустріч із президентом США Дональдом Трампом. Лідери держав обговорили ліцензію на виробництво ракет-перехоплювачів Patriot в Україні та говорили про мирний процес.

Джерело РБК-Україна повідомило, що в найближчі кілька тижнів до Києва можуть приїхати спецпредставники Трампа Стів Уіткофф та Джаред Кушнер. Головною темою зустрічі стане дипломатичне врегулювання війни РФ проти України.

Також зазначимо, що вночі Зеленський провів зустріч із сенаторами США, після чого вони проголосували за процедурне рішення, яке відкриває шлях до голосування за пакет "пекельних санкцій" Грема проти Росії. Зеленський наголосив, що це точно крок до миру.

За даними ЗМІ, у Сенаті мають намір спробувати затвердити документ до того, як у серпні сенатори підуть у відпустку. Але після цього необхідно буде ще голосування Палати представників, яка повернеться з відпустки у вересні.

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Володимир ЗеленськийВолодимир ПутінСполучені Штати АмерикиДональд ТрампВійна в Україні