Трамп хочет мира, но Путин не готов говорить даже о временном прекращении огня, - Зеленский

Визит Зеленского в США

Напомним, что вчера Владимир Зеленский прибыл в США, где провел встречу с президентом США Дональдом Трампом. Лидеры государств обсудили лицензию на производство ракет-перехватчиков Patriot в Украине, а также говорили о мирном процессе.

Источник РБК-Украина сообщил, что в ближайшие несколько недель в Киев могут приехать спецпредставители Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Главной темой встречи станет дипломатическое урегулирование войны РФ против Украины.

Также отметим, что ночью Зеленский провел встречу с сенаторами США, после чего они проголосовали за процедурное решение, которое открывает путь к голосованию за пакет "адских санкций" Грэма против России. Зеленский подчеркнул, что это точно шаг к миру.

По данным СМИ, в Сенате намерены попытаться утвердить документ до того, как в августе сенаторы уйдут в отпуск. Но после, необходимо будет еще голосование Палаты представителей, которая вернется из отпуска в сентябре.