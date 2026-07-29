Трамп хочет мира, но Путин не готов говорить даже о временном прекращении огня, - Зеленский

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Президент Владимир Зеленский заявил, что лидер США Дональд Трамп хочет положить конец войне в Украине. Но проблема в том, что диктатор РФ Владимир Путин отказывается вести переговоры даже о временном прекращении огня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы государства для Fox News.

"Мы хотим остановить эту войну. Президент Трамп хочет остановить эту войну, и европейцы хотят ее остановить. Путин - нет. Мы каждый день просим о переговорах хотя бы о прекращении огня на какой-то период времени и о предоставлении дипломатам возможности вести переговоры. Но Путин этого не хочет. В этом проблема", - сказал Зеленский. Он добавил, что именно по этой причине нужно ответить, быть жесткими и сильными. По словам Зеленского, Украина рассчитывает на санкции, и законопроект покойного сенатора Линдси Грэма очень важен.