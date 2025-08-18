UA

Зеленський в США Мирні переговори Війна в Україні

Трамп хоче довгострокового миру в Україні, а не на 2 роки

Фото: Дональд Трамп і Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Можлива угода про мир між Росією та Україною має діяти тривалий термін. Вона цілком можлива.

Про це заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті.

"Ми будемо працювати з Україною, ми будемо працювати з усіма, і ми зробимо так, щоб якщо буде мир, то він буде довгостроковим... Ми не говоримо про дворічний мир, щоб потім знову опинитися в цій плутанині", - сказав він.

Трамп заявив, що якщо буде укладено мирну угоду, вона діятиме.

"Я думаю, якщо ми зможемо досягти миру, все вийде. У мене немає в цьому жодних сумнівів", - сказав він.

 

Зустріч у Вашингтоні

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 18 серпня зустрічається у Вашингтоні з президентом США Дональдом Трампом.

Зеленський приїхав на переговори з підтримкою європейських лідерів, включно з Урсулою фон дер Ляєн, Фрідріхом Мерцем, Кіром Стармером, Еммануелем Макроном і генсеком НАТО Марком Рютте.

Високопоставлений український чиновник, близький до президента, заявив, що метою Зеленського на цій зустрічі буде встановлення "продуктивного процесу мирного врегулювання без примусу України здійснювати неможливі кроки, як-от виведення військ" із Донецької та Луганської областей.

Заради цього президент України готовий піти на "прийнятний компроміс" щодо поточної лінії фронту, який могли б прийняти українці, повідомив чиновник виданню FT.

За даними Reuters, Володимир Путін висунув низку вимог для завершення війни проти України під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом на Алясці. Він вимагає виведення ЗСУ з Донецької та Луганської областей в обмін на зобов'язання зупинити бої в Херсонській і Запорізькій областях.

