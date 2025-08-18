Трамп хочет долгосрочного мира в Украине, а не на 2 года

"Мы будем работать с Украиной, мы будем работать со всеми, и мы сделаем так, чтобы если будет мир, то он будет долгосрочным... Мы не говорим о двухлетнем мире, чтобы потом снова оказаться в этой неразберихе", - сказал он.

Трамп заявил, что если будет заключено мирное соглашение, оно будет действовать.

"Я думаю, если мы сможем достичь мира, все получится. У меня нет в этом никаких сомнений", - сказал он.