Трамп хоче домовитися щодо України перед згодою на миротворчі сили

"Ми значно просунулися в питанні мирної угоди", - сказав Трамп.

Він зауважив, що "відбулися хороші переговори" з Росією та Україною, а також зазначив, що Росія себе показала "дуже добре".

Трамп також заявив, що угода між країнами має бути досягнута до введення миротворчих сил в Україну.

Зауважимо, що це прозвучало після того, як прем'єр-міністр Британії Кір Стармер раніше цього місяця сказав, що він готовий відправити британські війська в Україну, якщо буде досягнута мирна угода.

"Забезпечити безпеку в Україні - це легка частина, угода - це складна частина" - зауважив Трамп.

Водночас американський лідер згадав і про угоду про рідкісноземельні метали, яку вони мають завтра підписати з українським президентом Володимиром Зеленським.

Трамп зауважив, що ця угода стане "гарантією безпеки для України". Зазначимо, що перед зустріччю з президентом США сьогодні Стармер заявив, що лише гарантії з боку США можуть забезпечити тривалий мир в Україні.