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Трамп хоче депортувати американських злочинців у Сальвадор

Середа 16 квітня 2025 02:25
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Трамп хоче депортувати американських злочинців у Сальвадор Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Президент США Дональд Трамп заявив, що він "хотів би" депортувати американських злочинців у Сальвадор.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Я називаю їх доморощеними злочинцями. Ми вивчаємо це і хочемо це зробити. Я б із задоволенням це зробив", - повторив Трамп понеділковий коментар, сказаний під час зустрічі з президентом Сальвадору Найібом Букеле в Білому домі.

Крім того, Трамп похвалив Букеле за те, що той зробив Сальвадор "дуже безпечним місцем". Він також згадав сумнозвісний Центр утримання терористів, який Букеле запропонував США використовувати для ув'язнення депортованих осіб за певну плату.

Нагадаємо, в лютому держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Сальвадор запропонував прийняти депортованих з Америки злочинців, які прибувають з будь-якої точки світу. Зокрема, йшлося і про американських громадян.

Незабаром стало відомо, що Трамп вивчає пропозицію Сальвадора прийняти й ув'язнити американських злочинців, засуджених за "серйозними справами". Associated Press писало, що це рішення складне і вміщує низку юридичних нюансів.

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