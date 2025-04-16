Трамп хочет депортировать американских преступников в Сальвадор
Президент США Дональд Трамп заявил, что он "хотел бы" депортировать американских преступников в Сальвадор.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
"Я называю их доморощенными преступниками. Мы изучаем это и хотим это сделать. Я бы с удовольствием это сделал", - повторил Трамп понедельничный комментарий, сказанный во время встречи с президентом Сальвадора Найибом Букеле в Белом доме.
Кроме того, Трамп похвалил Букеле за то, что тот сделал Сальвадор "очень безопасным местом". Он также упомянул печально известный Центр содержания террористов, который Букеле предложил США использовать для заключения депортированных лиц за определенную плату.
Напомним, в феврале госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Сальвадор предложил принять депортированных из Америки преступников, прибывающих из любой точки мира. В том числе, речь шла и об американских гражданах.
Вскоре стало известно, что Трамп изучает предложение Сальвадора принять и заключить американских преступников, осужденных по "серьезным делам". Associated Press писало, что это решение сложное и вмещает ряд юридических нюансов.
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