Трамп хочет депортировать американских преступников в Сальвадор

Президент США Дональд Трамп заявил, что он "хотел бы" депортировать американских преступников в Сальвадор.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

"Я называю их доморощенными преступниками. Мы изучаем это и хотим это сделать. Я бы с удовольствием это сделал", - повторил Трамп понедельничный комментарий, сказанный во время встречи с президентом Сальвадора Найибом Букеле в Белом доме.

Кроме того, Трамп похвалил Букеле за то, что тот сделал Сальвадор "очень безопасным местом". Он также упомянул печально известный Центр содержания террористов, который Букеле предложил США использовать для заключения депортированных лиц за определенную плату.