Трамп грозится ввести против Мексики новые пошлины через пять дней

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

США готовят новые тарифы в случае провала переговоров с Мексикой по борьбе с нелегальной миграцией

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп готовится ввести новые пошлины в отношении Мексики в случае провала переговоров по борьбе с нелегальной миграцией. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление Трампа в Twitter.

Новые переговоры запланированы на четверг, 6 июня, однако Трамп уже сейчас считает, что прогресс в переговорах с Мексикой по итогам первого этапа незаметен.

"Тут надо понимать, что если договора не будет, то уровень в 5% пошлин заработает уже в понедельник. Чем выше тарифы, тем больше компаний вернутся в США", - написал он.

Отметим, что мексиканская делегация во главе с руководителем МИД Марсело Эбрардом встречалась для переговоров с вице-президентом США Майком Пенсом и госсекретарем Майком Помпео. В это время американский президент не присутствовал - он уехал на празднование годовщины высадки союзников в Нормандии.

Напомним, Трамп заявил 30 мая, что если ситуация на границе с Мексикой не будет изменена, к июлю пошлины возрастут до уровня 10%, в августе они будут составлять 15%, в сентябре - 20%, октябре - 25%.

В ответ в правительстве Мексики заявили, что введение со стороны ССША дополнительных тарифов на мексиканские товары станет для страны катастрофическим.