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Трамп заявил, что американские компании уйдут из Мексики из-за мигрантов

Новости » Политика    03.06.2019 - 02:36
Трамп заявил, что американские компании уйдут из Мексики из-за мигрантов
Фото: Дональд Трамп (Alex Wong/Getty Images)

Трамп считает, что власти Мексики могут разрешить пограничный кризис за один день

Американские компании покинут территорию Мексики и вернутся в Соединенные Штаты в том случае, если власти Мексики не положат конец незаконной миграции в США. Об этом написал в своем Twitter президент США Дональд Трамп.

Он сообщил, что Мексика отправляет большую делегацию для обсуждения миграционного кризиса на американо-мексиканской границе. 

"Проблема в том, что они "разговаривают" 25 лет. Мы хотим действовать, а не говорить. Они могут разрешить пограничный кризис за один день, если пожелают. В противном случае наши компании и рабочие места вернутся в США!", - написал Трамп. 

Ранее Трамп заявлял, что введение пошлин на товары из Мексики направлено не только на то, чтобы прекратить поток нелегальных мигрантов из этой страны в США, но и на борьбу с наркотрафиком.

Напомним, Трамп заявил 30 мая, что если ситуация на границе с Мексикой не будет изменена, к июлю пошлины возрастут до уровня 10%, в августе они будут составлять 15%, в сентябре - 20%, октябре - 25%.

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Новости Украины МексикаСоединенные Штаты АмерикиДональд ТрампМигранты
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