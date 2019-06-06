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Трамп погрожує ввести проти Мексики нові мита через п'ять днів

Новини » Економіка    06.06.2019 - 02:26
Трамп погрожує ввести проти Мексики нові мита через п'ять днів
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

США готують нові тарифи у разі провалу переговорів з Мексикою по боротьбі з нелегальною міграцією

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп готується ввести нові мита відносно Мексики в разі провалу переговорів по боротьбі з нелегальною міграцією. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву Трампа в Twitter.

Нові переговори заплановані на четвер, 6 червня, однак Трамп уже зараз вважає, що прогрес у переговорах з Мексикою за підсумками першого етапу непомітний.

"Тут треба розуміти, що якщо договору не буде, то рівень у 5% мита запрацює вже в понеділок. Чим вище тарифи, тим більше компаній повернуться в США", - написав він.

Трамп погрожує ввести проти Мексики нові мита через п'ять днівТрамп погрожує ввести проти Мексики нові мита через п'ять днів

Зазначимо, що мексиканська делегація на чолі з керівником МЗС Марсело Эбрардом зустрічалась для переговорів з віце-президентом США Майком Пенсом і держсекретарем Майклом Помпео. В цей час американський президент не був - він поїхав на святкування річниці висадки союзників у Нормандії.

Нагадаємо, Трамп заявив 30 травня, що якщо ситуація на кордоні з Мексикою не буде змінена, до липня мита зростуть до рівня 10%, в серпні вони будуть становити 15%, у вересні - 20%, жовтні - 25%.

У відповідь в уряді Мексики заявили, що введення з боку США додаткових тарифів на мексиканські товари стане катастрофічним для країни.

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Новини України Сполучені Штати АмерикиМексикаДональд Трамп
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