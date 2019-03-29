ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Календарь выборов
Результаты опросов по регионам Украины
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Трамп грозит закрыть границу с Мексикой на следующей неделе

Новости » Политика    29.03.2019 - 18:01
Трамп грозит закрыть границу с Мексикой на следующей неделе
Фото: Дональд Трамп (GettyImages)

Президент США требует от Мексики прекратить проникновение нелегалов в США

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп пригрозил Мексике закрытием границы на следующей неделе. Об этом американский лидер написал в своем Twitter.

Трамп подчеркнул, что Мексика должна немедленно прекратить проникновение нелегалов в США.

Трамп грозит закрыть границу с Мексикой на следующей неделе

"Демократы дали нам самые слабые иммиграционные законы в мире. У Мексики сильнее, они зарабатывают более 100 миллиардов долларов на Соединенных Штатах. Поэтому Конгресс должен изменить наши слабые иммиграционные законы сейчас, а Мексика должна остановить проникновение нелегалов в США через свою страну и нашу южную границу. Мексика на протяжении многих лет богатела за счет США... Если Мексика немедленно не остановит всю нелегальную иммиграцию в США через южную границу, я закрою границу или большие участки границы на следующей неделе… Мы теряем с ними столько денег… закрытие границы было бы хорошим решением", - заявил президент США.

Напомним, караван мигрантов из Центральной Америки и Кубы начал движение с юга Мексики к границе с США. По данным миграционных служб, всего в караване насчитывается около 1,2 тыс. человек.

Как писало РБК-Украина, через подкоп под забором на границе с Мексикой на территорию США прошли 376 мигрантов.

Добавим, 2 января через границу Мексики с США в первые часы нового года попытались прорваться около 150 мигрантов, пограничники применили слезоточивый газ.

Трамп потребовал от России покинуть Венесуэлу Трамп продлил введенный Обамой режим ЧП
Выборы 2019 Выборы 2019: главные новости дня Рейтинги кандидатов
Новости Украины границаМексикаДональд Трамп
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь