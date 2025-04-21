Трамп готується відвідати похорон Папи Франциска, - NYT

Президент Дональд Трамп, як очікується, цього тижня особисто відвідає похорон Папи Римського Франциска у Ватикані.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Post.
Похорон Папи Франциска має відбутися протягом чотирьох-шести днів після його смерті, хоча точний розклад ще не затверджено.
Сьогодні під час традиційного великоднього заходу в Білому домі Трамп не підтвердив участі церемонії поховання понтифіка.
"Я ще не знаю. Нас щойно про це поінформують… Мені просто треба подивитися на час", - відповів президент журналістам.
Разом з тим Трамп тепло відгукнувся про Папу Франциска, з яким зустрічався під час свого першого президентського терміну у 2017 році.
"Він був дуже хорошою людиною, яка любила світ, а особливо - людей, яким було важко. І це мені близьке", - зазначив глава США.
Також президент повідомив, що віддав розпорядження приспустити державні прапори по всій країні на знак пошани до Папи.
Додамо, що у 2005 році тодішній американський президент Джордж Буш-молодший та його дружина Лора відвідали похорон Папи Івана Павла ІІ, який помер під час перебування на посаді.
Нагадаємо, що Папа Франциск помер у понеділок, 21 квітня 2025 року, у віці 88 років у своїй резиденції у ватиканському будинку Санта-Марта. Про смерть Папи Франциска повідомив кардинал Кевін Фаррелл, Камерленг Святої Римської Церкви.
Надвечір Ватикан повідомив офіційну причину смерті понтифіка. Папа Римський Франциск помер через інсульт. Після нього понтифік впав у кому. Медичний висновок оприлюднив директор Управління охорони здоров'я та гігієни Ватикану професор Андреа Арканджелі.
Щодо похорону понтифіка, то уся процедура регулюється спеціальним церковним документом. Зазначимо, що Папа Франциск за життя висловив бажання бути похованим в одній з чотирьох головних базилік Рима - у базиліці Санта Марія Маджоре.
Більше про поховання Папи Римського - у матеріалі РБК-Україна.
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