Трамп готовится посетить похороны Папы Франциска, - NYT

Похороны Папы Франциска должны состояться в течение четырех-шести дней после его смерти, хотя точное расписание еще не утверждено.

Сегодня во время традиционного пасхального мероприятия в Белом доме Трамп не подтвердил участия в церемонии погребения понтифика.

"Я еще не знаю. Нас только об этом проинформируют... Мне просто надо посмотреть на время", - ответил президент журналистам.

Чествование Папы Франциска

Вместе с тем Трамп тепло отозвался о Папе Франциске, с которым встречался во время своего первого президентского срока в 2017 году.

"Он был очень хорошим человеком, который любил мир, а особенно - людей, которым было трудно. И это мне близко", - отметил глава США.

Также президент сообщил, что отдал распоряжение приспустить государственные флаги по всей стране в знак уважения к Папе.

Добавим, что в 2005 году тогдашний американский президент Джордж Буш-младший и его жена Лора посетили похороны Папы Иоанна Павла II, который умер во время пребывания в должности.

Смерть Папы Римского

Напомним, что Папа Франциск умер в понедельник, 21 апреля 2025 года, в возрасте 88 лет в своей резиденции в ватиканском доме Санта-Марта. О смерти Папы Франциска сообщил кардинал Кевин Фаррелл, Камерленг Святой Римской Церкви.

К вечеру Ватикан сообщил официальную причину смерти понтифика. Папа Римский Франциск умер из-за инсульта. После него понтифик впал в кому. Медицинское заключение обнародовал директор Управления здравоохранения и гигиены Ватикана профессор Андреа Арканджели.