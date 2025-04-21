Трамп готується відвідати похорон Папи Франциска, - NYT

Президент Дональд Трамп, як очікується, цього тижня особисто відвідає похорон Папи Римського Франциска у Ватикані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Post .

Похорон Папи Франциска має відбутися протягом чотирьох-шести днів після його смерті, хоча точний розклад ще не затверджено.

Сьогодні під час традиційного великоднього заходу в Білому домі Трамп не підтвердив участі церемонії поховання понтифіка.

"Я ще не знаю. Нас щойно про це поінформують… Мені просто треба подивитися на час", - відповів президент журналістам.

Вшанування Папи Франциска

Разом з тим Трамп тепло відгукнувся про Папу Франциска, з яким зустрічався під час свого першого президентського терміну у 2017 році.

"Він був дуже хорошою людиною, яка любила світ, а особливо - людей, яким було важко. І це мені близьке", - зазначив глава США.

Також президент повідомив, що віддав розпорядження приспустити державні прапори по всій країні на знак пошани до Папи.

Додамо, що у 2005 році тодішній американський президент Джордж Буш-молодший та його дружина Лора відвідали похорон Папи Івана Павла ІІ, який помер під час перебування на посаді.

Смерть Папи Римського

Нагадаємо, що Папа Франциск помер у понеділок, 21 квітня 2025 року, у віці 88 років у своїй резиденції у ватиканському будинку Санта-Марта. Про смерть Папи Франциска повідомив кардинал Кевін Фаррелл, Камерленг Святої Римської Церкви.

Надвечір Ватикан повідомив офіційну причину смерті понтифіка. Папа Римський Франциск помер через інсульт. Після нього понтифік впав у кому. Медичний висновок оприлюднив директор Управління охорони здоров'я та гігієни Ватикану професор Андреа Арканджелі.