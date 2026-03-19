Трамп готує візит Лукашенка до США та називає його своїм "хорошим другом"

"Ми обговорили можливу поїздку президента Лукашенка до США і будемо працювати над тим, щоб її організувати. Президент Трамп (президент США Дональд Трамп, - ред.) постійно згадує президента Лукашенка як свого доброго друга, шанованого світового лідера", - наголосив Коул.

Спецпредставник Трампа додав, що обговорив з білоруським диктатором, що він думає про конфлікт на Близькому Сході і як він може вирішитись.

"Дуже цінно завжди отримувати думку президента Білорусі. Тому що це зовсім інша думка порівняно з тим, що ми можемо отримати на Заході. Це дуже цінно для нас. Я обов’язково передам усе, що ми тут сьогодні обговорювали, у США", - наголосив Коул.

Що передувало

Сьогодні, 19 березня, спецпредставник Трампа Джон Коул прибув із візитом до Мінська для зустрічі з білоруським диктатором, яка відбулась у Палаці Незалежності

Сторони обговорили нормалізацію роботи дипломатичних місій, перспективи економічної співпраці та делікатне для Заходу питання звільнення політичних в’язнів. При цьому Лукашенко заявив, що в білоруському законодавстві немає поняття "політичний в’язень".