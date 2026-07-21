Трамп готує нові мита проти 60 країн вже цього тижня, - FT

За даними джерел видання, чиновники вже підготували варіанти рішень, оскільки термін дії нинішніх 10-відсоткових мит закінчується наприкінці цього тижня. Новий пакет передбачає ставки від 10% до 12,5% для 60 країн.

При цьому чиновники "за лаштунками" застерігають Трампа від цього кроку. Вони радять зберігати стабільність у відносинах із партнерами та дотримуватися укладених угод, щоб уникнути економічних потрясінь напередодні проміжних виборів.

Переговори замість нових обмежень

Після розслідувань щодо постачання критичної сировини та деталей для літаків радники рекомендували адміністрації провести переговори з торговельними партнерами замість запровадження мит.

Проте Білий дім паралельно працює над іншими перевірками, які можуть дати президенту США юридичні підстави для встановлення ще вищих тарифів.

Торговельні розслідування США

У березні Вашингтон розпочав розслідування відповідно до розділу 301 Закону про торгівлю 1974 року, а також перевірку щодо надлишкових виробничих потужностей. Це розслідування охоплює ключові країни та регіони, зокрема: