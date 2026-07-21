Трамп готує нові мита проти 60 країн вже цього тижня, - FT

Президент США Дональд Трамп готується запровадити нові мита проти 60 країн вже цього тижня. Водночас чиновники застерігають його про можливі "економічні потрясіння" напередодні проміжних виборів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.
За даними джерел видання, чиновники вже підготували варіанти рішень, оскільки термін дії нинішніх 10-відсоткових мит закінчується наприкінці цього тижня. Новий пакет передбачає ставки від 10% до 12,5% для 60 країн.
При цьому чиновники "за лаштунками" застерігають Трампа від цього кроку. Вони радять зберігати стабільність у відносинах із партнерами та дотримуватися укладених угод, щоб уникнути економічних потрясінь напередодні проміжних виборів.
Після розслідувань щодо постачання критичної сировини та деталей для літаків радники рекомендували адміністрації провести переговори з торговельними партнерами замість запровадження мит.
Проте Білий дім паралельно працює над іншими перевірками, які можуть дати президенту США юридичні підстави для встановлення ще вищих тарифів.
У березні Вашингтон розпочав розслідування відповідно до розділу 301 Закону про торгівлю 1974 року, а також перевірку щодо надлишкових виробничих потужностей. Це розслідування охоплює ключові країни та регіони, зокрема:
Нагадаємо, Дональд Трамп оголосив про запровадження 50-відсоткового мита на широкий перелік товарів, що імпортуються з Канади. Нові торговельні обмеження охоплюють значну частину канадського експорту до США.
Нові тарифи почнуть діяти не одразу, а через 30 днів після оголошення. Такий крок став черговим етапом загострення торговельних відносин між Вашингтоном та Оттавою.