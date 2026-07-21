Трамп готовит новые пошлины против 60 стран уже на этой неделе, - FT

По данным источников издания, чиновники уже подготовили варианты решений, поскольку срок действия нынешних 10-процентных пошлин истекает в конце этой недели. Новый пакет предусматривает ставки от 10% до 12,5% для 60 стран.

При этом чиновники "за кулисами" предостерегают Трампа от этого шага. Они советуют сохранять стабильность в отношениях с партнерами и соблюдать заключенные соглашения, чтобы избежать экономических потрясений накануне промежуточных выборов.

Переговоры вместо новых ограничений

После расследований по поставкам критического сырья и деталей для самолетов советники рекомендовали администрации провести переговоры с торговыми партнерами вместо введения пошлин.

Тем не менее, Белый дом параллельно работает над другими проверками, которые могут дать президенту США юридические основания для установления еще более высоких тарифов.

Торговые расследования США

В марте Вашингтон начал расследование в соответствии с разделом 301 Закона о торговле 1974 года, а также проверку избыточных производственных мощностей. Это расследование включает ключевые страны и регионы, в частности: