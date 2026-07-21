Трамп готовит новые пошлины против 60 стран уже на этой неделе, - FT

Президент США Дональд Трамп готовится ввести новые пошлины против 60 стран уже на этой неделе. В то же время чиновники предостерегают его о возможных "экономических потрясениях" накануне промежуточных выборов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.
По данным источников издания, чиновники уже подготовили варианты решений, поскольку срок действия нынешних 10-процентных пошлин истекает в конце этой недели. Новый пакет предусматривает ставки от 10% до 12,5% для 60 стран.
При этом чиновники "за кулисами" предостерегают Трампа от этого шага. Они советуют сохранять стабильность в отношениях с партнерами и соблюдать заключенные соглашения, чтобы избежать экономических потрясений накануне промежуточных выборов.
После расследований по поставкам критического сырья и деталей для самолетов советники рекомендовали администрации провести переговоры с торговыми партнерами вместо введения пошлин.
Тем не менее, Белый дом параллельно работает над другими проверками, которые могут дать президенту США юридические основания для установления еще более высоких тарифов.
В марте Вашингтон начал расследование в соответствии с разделом 301 Закона о торговле 1974 года, а также проверку избыточных производственных мощностей. Это расследование включает ключевые страны и регионы, в частности:
Напомним, Дональд Трамп объявил о введении 50-процентной пошлины на широкий перечень товаров, которые импортируются из Канады. Новые торговые ограничения охватывают значительную часть канадского экспорта в США.
Новые тарифы начнут действовать не сразу, а через 30 дней после объявления. Такой шаг стал очередным этапом обострения торговых отношений между Вашингтоном и Оттавой.