Трамп готує "масштабну угоду" з найближчим союзником Росії

"Сполучені Штати працюють над укладенням масштабної угоди щодо закупівлі калійних добрив у Білорусі. Ціна на них буде значно нижчою, ніж та, яку ми зараз платимо Канаді", - написав Трамп.

За його словами, така домовленість стане "дуже гарною новиною" для американських фермерів і скотарів.

При цьому американський президент не уточнив, про які саме обсяги поставок йдеться та коли вони можуть розпочатися. Тобто наразі йдеться про підготовку угоди, а не про вже укладений контракт.

Чому США звернули увагу на Білорусь

Потенційна угода з Мінськом може змінити постачання калійних добрив на американський ринок, де одним із ключових джерел залишається Канада.

Заява Трампа прозвучала на тлі загострення торговельних відносин між Вашингтоном та Оттавою. США запровадили нові мита на низку канадських товарів, після чого Канада оголосила про відповідні обмеження щодо американської продукції.

На цьому тлі Вашингтон шукає можливості диверсифікувати постачання окремих товарів, зокрема добрив.