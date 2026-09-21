Трамп готовит "масштабную сделку" с ближайшим союзником России

США работают над заключением масштабного соглашения по закупке калийных удобрений у Беларуси. В Вашингтоне рассчитывают, что белорусская продукция будет значительно дешевле той, которую США сейчас покупают у Канады.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение президента США Дональда Трампа в соцсети Truth Social.
"Соединенные Штаты работают над заключением масштабного соглашения по закупке калийных удобрений у Беларуси. Цена на них будет значительно ниже, чем та, которую мы сейчас платим Канаде", - написал Трамп.
По его словам, такая договоренность станет "очень хорошей новостью" для американских фермеров и скотоводов.
При этом американский президент не уточнил, о каких именно объемах поставок идет речь и когда они могут начаться. То есть речь идет о подготовке соглашения, а не об уже заключенном контракте.
Потенциальное соглашение с Минском может изменить поставки калийных удобрений на американский рынок, где одним из ключевых источников остается Канада.
Заявление Трампа прозвучало на фоне обострения торговых отношений между Вашингтоном и Оттавой. США ввели новые пошлины на ряд канадских товаров, после чего Канада объявила о соответствующих ограничениях по американской продукции.
На этом фоне Вашингтон ищет возможности диверсифицировать поставки отдельных товаров, в частности удобрений.
Беларусь является одним из крупных производителей калийных удобрений в мире. В то же время, торговля ее продукцией с западными странами долгое время была ограничена санкциями.
В мае 2026 года США обращались к Украине, Польше и Литве с просьбой рассмотреть ослабление санкций в отношении белорусских калийных удобрений. Вашингтон, в частности, предлагал восстановить их транзит через эти страны в обход России.