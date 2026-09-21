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Трамп готує "масштабну угоду" з найближчим союзником Росії

18:40 21.09.2026 Пн
2 хв
aimg Марія Науменко
Трамп готує "масштабну угоду" з найближчим союзником Росії Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
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США працюють над укладенням масштабної угоди щодо закупівлі калійних добрив у Білорусі. У Вашингтоні розраховують, що білоруська продукція буде значно дешевшою за ту, яку США зараз купують у Канади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис президента США Дональда Трампа в соцмережі Truth Social.

"Сполучені Штати працюють над укладенням масштабної угоди щодо закупівлі калійних добрив у Білорусі. Ціна на них буде значно нижчою, ніж та, яку ми зараз платимо Канаді", - написав Трамп.

За його словами, така домовленість стане "дуже гарною новиною" для американських фермерів і скотарів.

При цьому американський президент не уточнив, про які саме обсяги поставок йдеться та коли вони можуть розпочатися. Тобто наразі йдеться про підготовку угоди, а не про вже укладений контракт.

Чому США звернули увагу на Білорусь

Потенційна угода з Мінськом може змінити постачання калійних добрив на американський ринок, де одним із ключових джерел залишається Канада.

Заява Трампа прозвучала на тлі загострення торговельних відносин між Вашингтоном та Оттавою. США запровадили нові мита на низку канадських товарів, після чого Канада оголосила про відповідні обмеження щодо американської продукції.

На цьому тлі Вашингтон шукає можливості диверсифікувати постачання окремих товарів, зокрема добрив.

Білорусь при цьому є одним із великих виробників калійних добрив у світі. Водночас торгівля її продукцією із західними країнами тривалий час була обмежена санкціями.

У травні 2026 року США зверталися до України, Польщі та Литви з проханням розглянути послаблення санкцій щодо білоруських калійних добрив. Вашингтон, зокрема, пропонував відновити їхній транзит через ці країни в обхід Росії.

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Сполучені Штати Америки Білорусь Дональд Трамп
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