Трамп готовит "масштабную сделку" с ближайшим союзником России

США работают над заключением масштабного соглашения по закупке калийных удобрений у Беларуси. В Вашингтоне рассчитывают, что белорусская продукция будет значительно дешевле той, которую США сейчас покупают у Канады.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение президента США Дональда Трампа в соцсети Truth Social.

"Соединенные Штаты работают над заключением масштабного соглашения по закупке калийных удобрений у Беларуси. Цена на них будет значительно ниже, чем та, которую мы сейчас платим Канаде", - написал Трамп.

По его словам, такая договоренность станет "очень хорошей новостью" для американских фермеров и скотоводов.

При этом американский президент не уточнил, о каких именно объемах поставок идет речь и когда они могут начаться. То есть речь идет о подготовке соглашения, а не об уже заключенном контракте.

Почему США обратили внимание на Беларусь

Потенциальное соглашение с Минском может изменить поставки калийных удобрений на американский рынок, где одним из ключевых источников остается Канада.

Заявление Трампа прозвучало на фоне обострения торговых отношений между Вашингтоном и Оттавой. США ввели новые пошлины на ряд канадских товаров, после чего Канада объявила о соответствующих ограничениях по американской продукции.

На этом фоне Вашингтон ищет возможности диверсифицировать поставки отдельных товаров, в частности удобрений.