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Трамп готовит "масштабную сделку" с ближайшим союзником России

18:40 21.09.2026 Пн
2 мин
aimg Мария Науменко
Трамп готовит "масштабную сделку" с ближайшим союзником России Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
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США работают над заключением масштабного соглашения по закупке калийных удобрений у Беларуси. В Вашингтоне рассчитывают, что белорусская продукция будет значительно дешевле той, которую США сейчас покупают у Канады.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение президента США Дональда Трампа в соцсети Truth Social.

"Соединенные Штаты работают над заключением масштабного соглашения по закупке калийных удобрений у Беларуси. Цена на них будет значительно ниже, чем та, которую мы сейчас платим Канаде", - написал Трамп.

По его словам, такая договоренность станет "очень хорошей новостью" для американских фермеров и скотоводов.

При этом американский президент не уточнил, о каких именно объемах поставок идет речь и когда они могут начаться. То есть речь идет о подготовке соглашения, а не об уже заключенном контракте.

Почему США обратили внимание на Беларусь

Потенциальное соглашение с Минском может изменить поставки калийных удобрений на американский рынок, где одним из ключевых источников остается Канада.

Заявление Трампа прозвучало на фоне обострения торговых отношений между Вашингтоном и Оттавой. США ввели новые пошлины на ряд канадских товаров, после чего Канада объявила о соответствующих ограничениях по американской продукции.

На этом фоне Вашингтон ищет возможности диверсифицировать поставки отдельных товаров, в частности удобрений.

Беларусь является одним из крупных производителей калийных удобрений в мире. В то же время, торговля ее продукцией с западными странами долгое время была ограничена санкциями.

В мае 2026 года США обращались к Украине, Польше и Литве с просьбой рассмотреть ослабление санкций в отношении белорусских калийных удобрений. Вашингтон, в частности, предлагал восстановить их транзит через эти страны в обход России.

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