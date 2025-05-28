Трамп готовий зустрітися з Путіним і Зеленським "за потреби"

Трамп роздратований діями Путіна

Нагадаємо, вчора Трамп вкотре розкритикував російського диктатора Володимира Путіна за затягування мирних переговорів з Україною. Американський лідер пригрозив РФ "дуже поганими речами".

"Володимир Путін не розуміє, що якби не я, з Росією вже сталося б багато дуже поганих речей. І я маю на увазі ДУЖЕ ПОГАНИХ. Він грає з вогнем!" - наголосив Трамп.

Коментуючи останні масовані атаки проти України, Трамп також заявив, що США безумовно розглядають можливість введення санкцій проти Росії.

"З ним (Путіним) щось сталося. Він геть збожеволів!" - написав Трамп про Путіна в Truth Social.

Також WSJ на початку травня писало про те, що президент США Дональд Трамп розчарований тим, що йому не вдалося швидко закінчити війну в Україні. За його словами, врегулювати її виявилося складніше, ніж він думав.

До того ж Трамп у приватному порядку говорив радникам, що Путін не хоче припиняти війну і що обидві сторони відмовляються йти на компроміс.

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