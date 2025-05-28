Трамп готовий зустрітися з Путіним і Зеленським "за потреби"

Президент США Дональд Трамп готовий сісти за стіл переговорів з президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним "за потреби".
Як повідомляє РБК-Україна, про це американський лідер заявив під час спілкування з журналістами у Білому домі.
Трампа попросили прокоментувати свою заяву, у якій він пригрозив Путіну "Дуже поганими речами" і сказав, що російський диктатор "грає з вогнем".
Американський президент відмовився уточнювати, якими будуть потенційні наслідки для Росії, якщо війна не закінчиться, але підкреслив, що "слова говорять дуже голосно".
На питання, чому він не запровадив санкції проти Росії, Трамп відповів, що не хоче "зіпсувати" шанси на мирну угоду, додавши, що за потреби сяде за стіл переговорів з Зеленським та Путіним.
Нагадаємо, вчора Трамп вкотре розкритикував російського диктатора Володимира Путіна за затягування мирних переговорів з Україною. Американський лідер пригрозив РФ "дуже поганими речами".
"Володимир Путін не розуміє, що якби не я, з Росією вже сталося б багато дуже поганих речей. І я маю на увазі ДУЖЕ ПОГАНИХ. Він грає з вогнем!" - наголосив Трамп.
Коментуючи останні масовані атаки проти України, Трамп також заявив, що США безумовно розглядають можливість введення санкцій проти Росії.
"З ним (Путіним) щось сталося. Він геть збожеволів!" - написав Трамп про Путіна в Truth Social.
Також WSJ на початку травня писало про те, що президент США Дональд Трамп розчарований тим, що йому не вдалося швидко закінчити війну в Україні. За його словами, врегулювати її виявилося складніше, ніж він думав.
До того ж Трамп у приватному порядку говорив радникам, що Путін не хоче припиняти війну і що обидві сторони відмовляються йти на компроміс.
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