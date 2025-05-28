Трамп готов встретиться с Путиным и Зеленским "при необходимости"

Трамп раздражен действиями Путина

Напомним, вчера Трамп в очередной раз раскритиковал российского диктатора Владимира Путина за затягивание мирных переговоров с Украиной. Американский лидер пригрозил РФ "очень плохими вещами".

"Владимир Путин не понимает, что если бы не я, с Россией уже произошло бы много очень плохих вещей. И я имею в виду ОЧЕНЬ ПЛОХИХ. Он играет с огнем!" - подчеркнул Трамп.

Комментируя последние массированные атаки против Украины, Трамп также заявил, что США безусловно рассматриваютвозможность введения санкций против России.

"С ним (Путиным) что-то произошло. Он совсем сошел с ума!" - написал Трамп о Путине в Truth Social.

Также WSJ в начале мая писало о том, что президент США Дональд Трамп разочарован тем, что ему не удалось быстро закончить войну в Украине. По его словам, урегулировать ее оказалось сложнее, чем он думал.

К тому же Трамп в частном порядке говорил советникам, что Путин не хочет прекращать войну и что обе стороны отказываются идти на компромисс.

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