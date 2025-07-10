Трамп готов утвердить "адские" санкции против России, но есть нюанс, - СМИ

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп готов подписать законопроект о жестких санкциях против России. В то же время, глава государства хочет получить возможность самостоятельно решать дальнейшую судьбу этих ограничений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

По словам высокопоставленного представителя администрации США, "в целом есть открытость" к законопроекту сенатора-республиканца Линдси Грэма. В то же время, в Белом доме настаивают, что документ должен сохранять исключительные полномочия президента в вопросах внешней политики.

Действующая редакция документа предусматривает, что президент может отложить на срок до 180 дней применение 500-процентного таможенного тарифа для стран, закупающих российскую нефть и уран. Сенатор Грэм заявил, что согласился пересмотреть документ, чтобы разрешить второй отказ при условии надзора со стороны Конгресса.

Чего добивается Трамп

Изменения, на которых настаивает администрация, должны закрепить полномочия президента по предоставлению таких исключений, исключая вмешательство Конгресса, если Трамп решит отменить санкции.

Представитель администрации отметил Politico, что действующая версия законопроекта предусматривает, что внешнеполитические решения президента могут быть подвергнуты микроконтролю со стороны Конгресса путем принятия совместной резолюции о несогласии.

"Это для нас неприемлемо. Администрация не позволит осуществления Конгрессом микроконтроля над внешней политикой президента. Законопроект должен содержать полную дискрецию (решение по собственному усмотрению. - ред.) относительно исключений", - сказал представитель Белого дома.

Издание напомнило, что новая позиция Трампа по санкционному законопроекту, обусловлена его все большим разочарованием политикой Владимира Путина, который отверг усилия президента США по прекращению боевых действий в Украине.

"Президент лично вложил свою репутацию в убеждение, что способен договориться о чем угодно и где угодно, но Путин выставил его в дурном свете", - сказал один из республиканских политических советников, приближенных к Белому дому.

Лидер республиканского большинства в Сенате Джон Тун выступает осторожнее: он признает "существенный прогресс" в сотрудничестве с Белым домом над законопроектом, но также подчеркивает необходимость полной поддержки со стороны Трампа.

В своей речи в Сенате в среду он отметил, что документ теоретически может быть вынесен на рассмотрение в этом месяце, но не предоставил никаких гарантий.

"В то же время замечания президента, что любые новые санкции против России должны быть "на его усмотрение", подчеркивают главный приоритет администрации - сохранить максимальную гибкость и полный контроль над политикой США в отношении Кремля", - отмечает Politico.

Переговоры еще продолжаются

Два человека, знакомых с закрытыми обсуждениями на Капитолийском холме, сообщили, что, хотя Белый дом в целом поддерживает законопроект, согласование объема президентских полномочий по исключениям пока не завершено. Сенатор Тун подтвердил, что этот вопрос остается предметом переговоров.

В Белом доме, отвечая на вопрос о ходе переговоров, сослались на недавние заявления Трампа.

Подконтрольный Республиканской партии Конгресс, в целом поддерживает администрацию Трампа - на прошлой неделе был принят большой налогово-бюджетный пакет, а также поддержаны действия Белого дома в сферах торговли, иммиграции и военных полномочий. Все эти вопросы, согласно Конституции США, также относятся к компетенции Конгресса.

Учитывая такую тенденцию, в администрации ожидают, что окончательный вариант санкционного законопроекта будет разработан таким образом, чтобы соответствовать требованиям Трампа, даже если это будет означать уменьшение роли Конгресса в его реализации.

Это будет означать отход от подхода, примененного в первой каденции Трампа, когда законодательство о санкциях против России предусматривало процедуру пересмотра со стороны Конгресса.

Прорыв в переговорах с Путиным

Кроме стремления ограничить полномочия Конгресса влиять на внешнюю политику, стремление президента сохранить гибкость, также связано с желанием оставить пространство для возможного прорыва в переговорах с Путиным, отмечают представители Белого дома.

В среду Линдси Грэм заявил, что президент поддерживает его законодательную инициативу. Сенатор отметил, что "Трамп хочет иметь исключение - он его получит" и добавил, что "он контролирует, как реализуются санкции".

"Трамп считает законопроект "полезным". Мы хотим быть командой. Мы хотим помочь президенту. Это попытка предоставить ему рычаги влияния, которых он сейчас не имеет", - добавил Грэм.

Республиканцы ждут сигнала от Трампа

Законопроект уже подписали более 80 сенаторов из Республиканской и Демократической партий, что потенциально позволяет преодолеть президентское вето. Однако многие республиканцы не готовы продвигать документ без четкой поддержки со стороны Трампа.

"Желание продвигать законопроект настоящее, но риск заключается в том, что президент в итоге решит, что он ему не нужен", - заявил один из республиканцев на условиях анонимности.

Рассмотрение в Сенате предварительно запланировано на неделю, начинающуюся 21 июля. В то же время, некоторые республиканские законодатели скептически относятся к заверениям Грэма о полном согласии сторон. Они хотят услышать поддержку законопроекта лично от президента.

Это особенно актуально для представителей фракции "Америка прежде всего" в Республиканской партии, которые нередко критиковали более традиционный жесткий подход Грэма.

Например, сенатор-республиканец Джош Гоули заявил, что планирует лично позвонить Трампу, чтобы узнать его позицию.

"Я знаю, что Линдси уже сказал, что поддерживает законопроект... но я хочу понять, что сам президент об этом думает. Я просто предпочитаю услышать это непосредственно от него", - отметил Гоули.

Другой сенатор-республиканец на условиях анонимности отметил, что "если президент поддерживает санкции - я их тоже поддерживаю" и подчеркнул, что доверяет президенту.

"Он является центральной фигурой всех переговоров. Сегодня он разочарован Путиным, ранее он был разочарован Зеленским. И он - единственный лидер в мире, способный объединить обе стороны", - подытожил сенатор.