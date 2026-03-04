Трамп готовий воювати з Іраном "вічно", - CNN

Побоювання всередині адміністрації

За інформацією обізнаних осіб, удари по Ірану викликали тривогу серед помічників Трампа.

Їх турбує перспектива втягування в тривале протистояння без чітко визначеної кінцевої мети і за обмеженої підтримки з боку суспільства.

Конфлікт уже призвів до загибелі шести американців, і в адміністрації припускають зростання кількості жертв.

На цьому тлі посилюється нестабільність на фондовому ринку і зростають ціни на бензин, що здатне негативно вплинути на передвиборчі позиції республіканців.

"Це політичний ризик, ніяких "і", "якщо" або "але"", - сказав один із радників, додавши: "Давайте просто сподіватися, що щось не піде не так. Тому що якщо це трапиться, це буде проблемою".

Розбіжності щодо цілей війни

Трамп охарактеризував перші удари як значний успіх і доказ військової могутності США.

Особливу увагу він приділив ліквідації Верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї та ураженню об'єктів, пов'язаних із ядерною програмою.

Водночас частина його союзників закликає прискорити досягнення заявлених цілей і оголосити про перемогу, щойно це стане можливим.

Опитування показують, що війна з Іраном не користується широкою підтримкою. Це також посилило розбіжності всередині руху MAGA, побудованого на обіцянках відмовитися від політики зміни режимів.

Хаос у комунікаціях

Додаткові складнощі виникли через суперечливі заяви офіційних осіб. Держсекретар Марко Рубіо спочатку припустив, що США приєдналися до дій Ізраїлю, проте пізніше погодився з версією Трампа про самостійне рішення Вашингтона.

Прессекретарка Білого дому Кароліна Лівітт заявила, що рішення було продиктоване "почуттям", заснованим на фактах про можливу загрозу з боку Ірану.

Відсутність чіткої стратегії

Союзники президента закликають Білий дім сформулювати більш ясний план завершення конфлікту.

Поки що адміністрація не представила законодавцям конкретних сценаріїв подальшого розвитку подій і не виключила навіть варіант наземної операції.

Сам Трамп у різні дні по-різному оцінював можливу тривалість кампанії - від кількох тижнів до невизначеного терміну.