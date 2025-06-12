Трамп готовий відкласти мита заради угод, але є умова

Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий продовжити паузу на мита для завершення торговельних переговорів із країнами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters і Daily Beast .

Він зазначив, що готовий до продовження крайнього терміну 8 липня, перш ніж набудуть чинності вищі тарифи США, але не вважає це за необхідне.

Однак важливо врахувати, що йдеться лише про ті країни, з якими тривають торговельні переговори.

Спілкуючись у центрі Кеннеді з журналістами, Трамп заявив, що торговельні переговори тривають приблизно з 15 країнами, включно з Південною Кореєю, Японією та Європейським союзом.

Президент США додав, що протягом одного-двох тижнів Сполучені Штати розішлють листи з викладом умов торговельних угод десяткам інших країн. Держави зможуть ці умови або прийняти, або відхилити.

Ще одне підтвердження про можливість паузи в митах

Учора міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Трамп, "цілком імовірно", продовжить 90-денне призупинення митних тарифів для країн, які ведуть переговори з Америкою "сумлінно".

Він зазначив, що адміністрація Трампа працює над укладенням угод із "18 важливими торговельними партнерами" (попередньо, мита набудуть чинності 9 липня).

"Ми працюємо над угодами з цих питань, і дуже ймовірно, що ті країни, які... ведуть переговори сумлінно, ми перенесемо дату вперед, щоб продовжити сумлінні переговори. Якщо хтось не веде переговори, то і ми не будемо", - сказав Бессент.

Глава Мінфіну додав, що рішення залежатиме від Трампа. Однак він упевнений, що "якщо хтось буде вести переговори сумлінно, то продовження буде можливим".