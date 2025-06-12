Трамп готовий відкласти мита заради угод, але є умова
Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий продовжити паузу на мита для завершення торговельних переговорів із країнами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters і Daily Beast.
Він зазначив, що готовий до продовження крайнього терміну 8 липня, перш ніж набудуть чинності вищі тарифи США, але не вважає це за необхідне.
Однак важливо врахувати, що йдеться лише про ті країни, з якими тривають торговельні переговори.
Спілкуючись у центрі Кеннеді з журналістами, Трамп заявив, що торговельні переговори тривають приблизно з 15 країнами, включно з Південною Кореєю, Японією та Європейським союзом.
Президент США додав, що протягом одного-двох тижнів Сполучені Штати розішлють листи з викладом умов торговельних угод десяткам інших країн. Держави зможуть ці умови або прийняти, або відхилити.
Ще одне підтвердження про можливість паузи в митах
Учора міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Трамп, "цілком імовірно", продовжить 90-денне призупинення митних тарифів для країн, які ведуть переговори з Америкою "сумлінно".
Він зазначив, що адміністрація Трампа працює над укладенням угод із "18 важливими торговельними партнерами" (попередньо, мита набудуть чинності 9 липня).
"Ми працюємо над угодами з цих питань, і дуже ймовірно, що ті країни, які... ведуть переговори сумлінно, ми перенесемо дату вперед, щоб продовжити сумлінні переговори. Якщо хтось не веде переговори, то і ми не будемо", - сказав Бессент.
Глава Мінфіну додав, що рішення залежатиме від Трампа. Однак він упевнений, що "якщо хтось буде вести переговори сумлінно, то продовження буде можливим".
Попередні успіхи в угодах США
Нагадаємо, вчора Трамп заявив, що після двох днів переговорів у Лондоні, офіційні особи США уклали попередню угоду з Китаєм. Тепер вона має бути схвалена як ним самим, так і главою КНР Сі Цзіньпіном.
У рамках нового перемир'я Китай постачатиме до США рідкоземельні метали, а адміністрація Трампа дозволить китайським студентам навчатися в американських університетах.
Крім того, буде введено 55% тариф на китайські товари. У коментарі NBC News чиновник Білого дому зазначив, що ця цифра не є новою - вона відображає 30% тарифи, які Трамп раніше додав до вже наявних 25%.
"Президент Сі і я будемо тісно співпрацювати, щоб відкрити Китай для американської торгівлі. Це буде великою ПЕРЕМОГОЮ для обох країн", - написав президент США в соцмережах.
Також ми писали, що за даними Bloomberg, Індія і США прискорять торговельні переговори для укладення угоди, яка принесе "ранні вигоди" обом сторонам. Країни прагнуть укласти її до того, як у липні набудуть чинності мита Трампа.
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