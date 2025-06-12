Трамп готов отложить пошлины ради сделок, но есть условие

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов продлить паузу на пошлины для завершения торговых переговоров со странами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters и Daily Beas t.

Он отметил, что готов к продлению крайнего срока 8 июля, прежде чем вступят в силу более высокие тарифы США, но не считает это необходимым.

Однако важно учесть, что речь идет только о тех странах, с которыми идут торговые переговоры.

Общаясь в центре Кеннеди с журналистами, Трамп заявил, что торговые переговоры продолжаются примерно с 15 странами, включая Южную Корею, Японию и Европейский союз.

Президент США добавил, что в течение одной-двух недель Соединенные Штаты разошлют письма с изложением условий торговых соглашений десяткам других стран. Государства смогут эти условия либо принять, либо отклонить.

Еще одно подтверждение о возможности паузы в пошлинах

Вчера министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Трамп, "весьма вероятно", продлит 90-дневную приостановку пошлин для стран, которые ведут переговоры с Америкой "добросовестно".

Он отметил, что администрация Трампа работает над заключениями сделок с "18 важными торговыми партнерами" (предварительно, пошлины вступят в силу 9 июля).

"Мы работаем над сделками по этим вопросам, и весьма вероятно, что те страны, которые... ведут переговоры добросовестно, мы перенесем дату вперед, чтобы продолжить добросовестные переговоры. Если кто-то не ведет переговоры, то и мы не будем", - сказал Бессент.

Глава Минфина добавил, что решение будет зависеть от Трампа. Однако он уверен, что "если кто-то будет вести переговоры добросовестно, то продление будет возможно".