Трамп готов отложить пошлины ради сделок, но есть условие
Президент США Дональд Трамп заявил, что готов продлить паузу на пошлины для завершения торговых переговоров со странами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters и Daily Beast.
Он отметил, что готов к продлению крайнего срока 8 июля, прежде чем вступят в силу более высокие тарифы США, но не считает это необходимым.
Однако важно учесть, что речь идет только о тех странах, с которыми идут торговые переговоры.
Общаясь в центре Кеннеди с журналистами, Трамп заявил, что торговые переговоры продолжаются примерно с 15 странами, включая Южную Корею, Японию и Европейский союз.
Президент США добавил, что в течение одной-двух недель Соединенные Штаты разошлют письма с изложением условий торговых соглашений десяткам других стран. Государства смогут эти условия либо принять, либо отклонить.
Еще одно подтверждение о возможности паузы в пошлинах
Вчера министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Трамп, "весьма вероятно", продлит 90-дневную приостановку пошлин для стран, которые ведут переговоры с Америкой "добросовестно".
Он отметил, что администрация Трампа работает над заключениями сделок с "18 важными торговыми партнерами" (предварительно, пошлины вступят в силу 9 июля).
"Мы работаем над сделками по этим вопросам, и весьма вероятно, что те страны, которые... ведут переговоры добросовестно, мы перенесем дату вперед, чтобы продолжить добросовестные переговоры. Если кто-то не ведет переговоры, то и мы не будем", - сказал Бессент.
Глава Минфина добавил, что решение будет зависеть от Трампа. Однако он уверен, что "если кто-то будет вести переговоры добросовестно, то продление будет возможно".
Предварительные успехи в сделках США
Напомним, вчера Трамп заявил, что после двух дней переговоров Лондоне, официальные лица США заключили предварительное соглашение с Китаем. Теперь оно должно быть одобрено как им самим, так и главой КНР Си Цзиньпином.
В рамках нового перемирия Китай будет поставлять в США редкоземельные металлы, а администрация Трампа разрешит китайским студентам учиться в американских университетах.
Кроме того, будет введен 55% тариф на китайские товары. В комментарии NBC News чиновник Белого дома, что эта цифра не является новой - она отражает 30% тарифы, которые Трамп ранее добавил к уже существующим 25%.
"Президент Си и я будет тесно сотрудничать, чтобы открыть Китай для американской торговли. Это будет большой ПОБЕДОЙ для обеих стран", - написал президент США в соцсетях.
Также мы писали, что по данным Bloomberg, Индия и США ускорят торговые переговоры для заключения сделки, которая принесет "ранние выгоды" обеим сторонам. Страны стремятся заключить ее до того, как в июле вступят в силу пошлины Трампа.
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