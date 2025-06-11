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Кінець торговій війні? Трамп оголосив про угоду з Китаєм

Вашингтон, Середа 11 червня 2025 16:37
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Кінець торговій війні? Трамп оголосив про угоду з Китаєм Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

США і Китай погодили торговельну угоду. Але її ще мають затвердити американський лідер Дональд Трамп і лідер КНР Сі Цзіньпін.

Як передає РБК-Україна, про це Трамп написав у Truth Social.

"Наша угода з Китаєм завершена, підлягає остаточному затвердженню президентом Сі та мною", - написав президент США.

За його словами, угода передбачає, що Китай постачатиме США магніти і рідкоземельні метали. Натомість США надаватимуть КНР "те, про що було домовлено, включно з можливістю навчання китайських студентів в американських коледжах та університетах".

"Ми отримуємо загалом 55% тарифів, Китай отримує 10%. Відносини чудові!" - додав Трамп.

Торгова війна Китаю і США

Нагадаємо, після того, як Дональд Трамп офіційно став 47-м президентом США, він запровадив жорсткі тарифи проти величезної кількості країн.

Зокрема, тарифи торкнулися і Китаю. У відповідь Пекін також запровадив жорсткі тарифи проти США.

Представники США і КНР сьогодні, 11 червня, провели переговори в Лондоні, щоб врегулювати конфлікт.

Міністр торгівлі США Говард Лутник після переговорів розповів, що країни погодили послаблення взаємних тарифів, які досягли понад 100%.

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