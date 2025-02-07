Трамп готовий подвоїти санкції проти РФ, щоб покласти край війні в Україні, - Келлог

Президент США Дональд Трамп готовий подвоїти санкції проти Росії, щоб закінчити війну в Україні. У Трампа не виключають посилення санкцій проти російського енергетичного сектора.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спецпредставника США з питань України та РФ Кіта Келлога в коментарі New York Post.
За його словами, застосування санкцій проти РФ на поточний момент оцінюється тільки на трійку за десятибальною шкалою економічного тиску. Келлог наголосив, що санкції США, націлені на прибутковий енергетичний сектор Росії, номінально вдвічі вищі, але і їх є можливість посилити.
"Дійсно можна посилити санкції - особливо останні санкції (стосуються видобутку та експорту нафти, - ред.)", - сказав Келлог.
Спецпредставник також зазначив, що минулого тижня Трамп зібрав в Овальному кабінеті радників і членів кабінету - від віце-президента Джей Ді Венса до міністра фінансів Скотта Бессента - де, за словами Келлога, обговорили, як використати всі елементи національної сили США, щоб покласти край війні в Україні.
Келлог вважає, що Україні потрібно буде продовжувати військовий тиск на Росію, але при цьому розкритикував стратегію колишньої адміністрації Джо Байдена, який обіцяв допомогу "стільки, скільки буде потрібно".
На його думку, Росія готова до війни на виснаження, про що, як він відзначив, неодноразово доводила історія.
"Це країна, яка була готова втратити і втратила 700 тисяч (людей, - ред.) у Сталінградській битві за шість місяців, і оком не змигнула", - наголосив спецпредставник президента США.
Тому, як вважає Келлог, тиск на Росію не може бути лише військовим. Він додає, що потрібно чинити економічний та дипломатичний тиск на Москву.
Варто нагадати, що після інавгурації президент США Дональд Трамп звернувся до російського диктатора Володимира Путіна із закликом укласти угоду для закінчення війни проти України. Він пригрозив посиленням санкцій та мит у разі, якщо РФ не закінчить війну.
За даними західних ЗМІ, Трамп нібито доручив спецпредставнику Кіту Келлогу закінчити війну в Україні за 100 днів. У мережі також публікували нібито "мирні плани" Трампа, проте офіційно жодних мирних ініціатив не було оприлюдненого.
Келлог зазначив, що відвідає Мюнхенську конференцію з безпеки, які пройде 14-16 лютого. Він говоритиме про війну в Україні, але підкреслив, що не буде оприлюднювати "мирний план". За його словами, це повинен зробити Дональд Трамп.
При цьому президент Володимир Зеленський наголошує, що офіційного плану Трампа щодо припинення війни в Україні ще немає.
Детальніше про те, що пишуть ЗМІ про позицію США щодо завершення війни в Україні - у матеріалі РБК-Україна.
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