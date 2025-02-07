Трамп готов удвоить санкции против РФ, чтобы положить конец войне в Украине, - Келлог

По его словам, применение санкций против РФ на текущий момент оценивается только на тройку по десятибалльной шкале экономического давления. Келлог подчеркнул, что санкции США, нацеленные на прибыльный энергетический сектор России, номинально вдвое выше, но и их есть возможность усилить.

"Действительно можно усилить санкции - особенно последние санкции (касающиеся добычи и экспорта нефти, - ред.)", - сказал Келлог.

Спецпредставитель также отметил, что на прошлой неделе Трамп собрал в Овальном кабинете советников и членов кабинета - от вице-президента Джей Ди Вэнса до министра финансов Скотта Бессента - где, по словам Келлога, обсудили, как использовать все элементы национальной силы США, чтобы положить конец войне в Украине.

Келлог считает, что Украине нужно будет продолжать военное давление на Россию, но при этом раскритиковал стратегию прежней администрации Джо Байдена, который обещал помощь "столько, сколько потребуется".

По его мнению, Россия готова к войне на истощение, о чем, как он отметил, неоднократно доказывала история.

"Это страна, которая была готова потерять и потеряла 700 тысяч (людей, - ред.) в Сталинградской битве за шесть месяцев, и глазом не моргнула", - подчеркнул спецпредставитель президента США.

Поэтому, как считает Келлог, давление на Россию не может быть только военным. Он добавляет, что нужно оказывать экономическое и дипломатическое давление на Москву.