Трамп готовий почекати Іран ще кілька днів, щоб отримати "правильну відповідь"

Виступаючи перед журналістами, Трамп заявив, що ситуація "на межі" і може швидко загостритися.

"Повірте, якщо ми не отримаємо правильних відповідей, це дуже швидко закінчиться. Ми всі готові до роботи", - сказав він на об’єднаній базі Ендрюс.

На запитання, скільки президент США чекатиме, Трамп відповів, що це "може зайняти кілька днів", але також може закінчитися дуже швидко.

Позиція Ірану

Тегеран, своєю чергою, застеріг США від поновлення нападів.

"Якщо агресія проти Ірану повториться, обіцяна регіональна війна цього разу вийде за межі регіону", – йдеться у заяві Корпусу вартових ісламської революції.

Іран також створив нове "Перське управління затоки" для контролю руху транспорту в критично важливому водному шляху Ормузької протоки.

Трамп повторив свою рішучість не дозволити Ірану отримати ядерну зброю.

"Ми знаходимося на завершальній стадії розвитку Ірану. Побачимо, що буде. Або укладемо угоду, або ми збираємося робити деякі речі, які будуть трохи неприємними, але, сподіваюся, цього не станеться", - сказав глава БІлого дому журналістам раніше того ж дня.

"В ідеалі я хотів би, щоб загинуло якнайменше людей, а не багато. Ми можемо зробити це в будь-якому випадку", - зазначив він.

Туреччина підтримала Трампа

Дональд Трамп також розмовляв з президентом Туреччини Таїпом Ердоганом , який привітав продовження режиму припинення вогню між США та Іраном. Ердоган сказав президенту США, що, на його думку, "розумне рішення" можливе.

Спікер парламенту Ірану Мохаммад Бакер Галібаф своєю чергою заявив у аудіозверненні в соціальних мережах, що "очевидні та приховані дії ворога" свідчать про те, що американці готують нові атаки.

Президент Ірану Масуд Пезешкіан додав, що Тегеран залишається відкритим до переговорів, але підкреслив у своєму пості на X:

"Примус до капітуляції Ірану шляхом примусу - це не що інше, як ілюзія".