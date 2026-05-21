Трамп готов подождать Иран еще несколько дней, чтобы получить "правильный ответ"

Выступая перед журналистами, Трамп заявил, что ситуация "на грани" и может быстро обостриться.

"Поверьте, если мы не получим правильных ответов, это очень быстро закончится. Мы все готовы к работе", - сказал он на объединенной базе Эндрюс.

На вопрос, сколько президент США будет ждать, Трамп ответил, что это "может занять несколько дней", но также может закончиться очень быстро.

Позиция Ирана

Тегеран, в свою очередь, предостерег США от возобновления нападений.

"Если агрессия против Ирана повторится, обещанная региональная война на этот раз выйдет за пределы региона", - говорится в заявлении Корпуса стражей исламской революции.

Иран также создал новое "Персидское управление залива" для контроля движения транспорта в критически важном водном пути Ормузского пролива.

Трамп повторил свою решимость не позволить Ирану получить ядерное оружие.

"Мы находимся на завершающей стадии развития Ирана. Посмотрим, что будет. Либо заключим сделку, либо мы собираемся делать некоторые вещи, которые будут немного неприятными, но, надеюсь, этого не произойдет", - сказал глава Белого дома журналистам ранее в тот же день.

"В идеале я хотел бы, чтобы погибло как можно меньше людей, а не много. Мы можем сделать это в любом случае", - отметил он.

Турция поддержала Трампа

Дональд Трамп также разговаривал с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, который приветствовал продление режима прекращения огня между США и Ираном. Эрдоган сказал президенту США, что, по его мнению, "разумное решение" возможно.

Спикер парламента Ирана Мохаммад Бакер Галибаф в свою очередь заявил в аудиообращении в социальных сетях, что "очевидные и скрытые действия врага" свидетельствуют о том, что американцы готовят новые атаки.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан добавил, что Тегеран остается открытым к переговорам, но подчеркнул в своем посте на X:

"Принуждение к капитуляции Ирана путем принуждения - это не что иное, как иллюзия".