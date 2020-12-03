Трамп готовится помиловать нескольких человек из своего окружения

Действующий президент США Дональд Трамп намерен помиловать ряд лиц до своего возможного ухода с поста главы государства. Некоторые советники президента США считают, что он может заранее помиловать и себя самого.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник.

По словам собеседника, американский лидер может заранее помиловать свою семью и приближенных за преступления, которые им могут "приписать" в будущем.

Кроме того, глава Белого дома утверждает, что представители Демократической партии занимаются политическим преследованием.

Трамп уже подписал решение о помиловании в отношении нескольких человек, в том числе и своего бывшего советника по нацбезопасности Майкла Флинна.

До этого Флинн признался в дезинформации ФБР о контактах с послом России в США, а также о деловых связях с Турцией.

Ранее Трамп вновь выступил с обвинениями в фальсификации выборов, чтобы объяснить свое поражение Джо Байдену, несмотря на то, что его генеральный прокурор Уильям Барр ранее заявил, что Министерство юстиции не нашло доказательств массовых фальсификаций с голосами избирателей 2020 года.

Также РБК-Украина писало, что Трамп второй раз обжаловал результаты выборов в штате Висконсин. Трамп требует отменить более 200 тысяч голосов, которые отдали Байдену избиратели двух крупнейших округов штата.

Кроме того, Трамп сомневается в возможности рассмотрения его иска относительно фальсификации президентских выборов в Верховном суде США. Однако он не собирается менять свою позицию.