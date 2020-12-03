Трамп готується помилувати кількох людей зі свого оточення

Чинний президент США Дональд Трамп має намір помилувати низку осіб до свого можливого відходу з поста глави держави. Деякі радники президента США вважають, що він може заздалегідь помилувати та себе самого.

Про це повідомляє CNN з посиланням на джерело.

За словами співрозмовника, американський лідер може заздалегідь помилувати свою сім'ю і близьких за злочини, які їм можуть "приписати" в майбутньому.

Крім того, глава Білого дому стверджує, що представники Демократичної партії займаються політичним переслідуванням.

Трамп вже підписав рішення про помилування у відношенні декількох осіб, у тому числі і свого колишнього радника з нацбезпеки Майкла Флінна.

До цього Флінн зізнався в дезінформації ФБР про контакти з послом Росії в США, а також про ділові зв'язки з Туреччиною.

Раніше Трамп знову виступив зі звинуваченнями у фальсифікації виборів, щоб пояснити свою поразку Джо Байдену, попри те, що його генеральний прокурор Вільям Бар раніше заявив, що Міністерство юстиції не знайшло доказів масових фальсифікацій з голосами виборців 2020 року.

Також РБК-Україна писало, що Трамп вдуге оскаржив результати виборів у штаті Вісконсін. Трамп вимагає скасувати понад 200 тисяч голосів, які віддали Байдену виборці двох найбільших округів штату.

Крім того, Трамп сумнівається в можливості розгляду його позову щодо фальсифікації президентських виборів у Верховному суді США. Однак він не збирається змінювати свою позицію.