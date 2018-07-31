Трамп готов встретиться с властями Ирана в любое время

Новости Политика 31.07.2018 - 01:30
Фото: Дональд Трамп (nato.int)
Фото: Дональд Трамп (nato.int)

Президент США отметил, что для встречи не существует "никаких предварительных условий"

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп готов встретиться с руководством Ирана "в любое время". Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Италии Джузеппе Конте в Белом доме, передает CNN.

"Я, конечно, встречусь с Ираном, если они захотят встретиться. Я верю, что они, вероятно, в конечном итоге захотят встретиться. Я готов встретиться, когда они пожелают", - сказал Трамп.

Он подчеркнул, что для возможной встречи не существует "никаких предварительных условий".

В то же время президент США заметил, что пока неизвестно, готова ли ко встрече иранская сторона.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что готов заключить "настоящую сделку" с властями Ирана в ядерной сфере, подчеркнув, что новое соглашение будет отличаться от предыдущего "провального".

"Мы посмотрим, что получится, но мы готовы заключить настоящую сделку, а не ту, которую заключила прошлая администрация, провальную", - сказал тогда президент США.

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