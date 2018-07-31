Трамп готов встретиться с властями Ирана в любое время

Президент США отметил, что для встречи не существует "никаких предварительных условий"

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп готов встретиться с руководством Ирана "в любое время". Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Италии Джузеппе Конте в Белом доме, передает CNN.

"Я, конечно, встречусь с Ираном, если они захотят встретиться. Я верю, что они, вероятно, в конечном итоге захотят встретиться. Я готов встретиться, когда они пожелают", - сказал Трамп.

Он подчеркнул, что для возможной встречи не существует "никаких предварительных условий".

В то же время президент США заметил, что пока неизвестно, готова ли ко встрече иранская сторона.

US President Trump says he's "ready to meet anytime" with Iranian President Hassan Rouhani with "no preconditions" pic.twitter.com/uYmPycqQZ1 — CNN Politics (@CNNPolitics) July 30, 2018

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что готов заключить "настоящую сделку" с властями Ирана в ядерной сфере, подчеркнув, что новое соглашение будет отличаться от предыдущего "провального".

"Мы посмотрим, что получится, но мы готовы заключить настоящую сделку, а не ту, которую заключила прошлая администрация, провальную", - сказал тогда президент США.