Трамп готовий зустрітися з владою Ірану в будь-який час

Президент США зазначив, що для зустрічі не існує "жодних попередніх умов"

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп готовий зустрітися з керівництвом Ірану "в будь-який час". Про це він заявив на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Італії Джузеппе Конте в Білому домі, передає CNN.

"Я, звичайно, зустрінуся з Іраном, якщо вони захочуть зустрітися. Я вірю, що вони, ймовірно, зрештою захочуть зустрітися. Я готовий зустрітися, коли вони побажають", - сказав Трамп.

Він підкреслив, що для можливої зустрічі не існує "жодних попередніх умов".

Водночас президент США зауважив, що поки невідомо, чи готова до зустрічі іранська сторона.

US President Trump says he's "ready to meet anytime" with Iranian President Hassan Rouhani with "no preconditions" pic.twitter.com/uYmPycqQZ1 — CNN Politics (@CNNPolitics) July 30, 2018

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що готовий укласти "справжню угоду" з владою Ірану в ядерній сфері, підкресливши, що нова угода буде відрізнятися від попередньої "провальної".

"Ми подивимося, що вийде, але ми готові укласти справжню угоду, а не ту, яку уклала минула адміністрація, провальну", - сказав тоді президент США.