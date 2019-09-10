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Трамп готовий зустрітися з президентом Ірану без попередніх умов

Новини » В світі    10.09.2019 - 22:30
Трамп готовий зустрітися з президентом Ірану без попередніх умов
Ілюстративне фото (GettyImages)

Зустріч може пройти під час Генасамблеї ООН наприкінці вересня

Держсекретар США Майк Помпео заявив, що зустріч між президентами Америки та Ірану Дональдон Трампом і Хасаном Рухани може відбутися без попередніх умов. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зустріч між Трампом і Рухани планується під час засідання Генеральної асамблеї ООН наприкінці вересня.

"Він готовий зустрітися без попередніх умов", - сказав Помпео.

Повідомляється, що адміністрація Трампа проводить так звану кампанію "максимального тиску", щоб згорнути будь-яку роботу Ірану по розробці ядерної зброї, використовуючи дипломатичні і економічні заходи, такі як санкції.

Після звільнення радника Трампа з нацбезпеки Джона Болтона Рухани заявив, що стратегія тиску провалюється.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Іран відмовляється від переговорів з США, поки Вашингтон не зніме санкції, що були накладені на Тегеран після відмови від ядерної угоди 2015 року.

Також повідомлялося, що Іран готовий повністю вийти з ядерної угоди. Такий крок можливий у випадку, якщо інші учасники угоди не будуть захищати Тегеран від санкцій США.

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Новини України Сполучені Штати АмерикиІранДональд Трамп
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