Протесты в Миннеаполисе: демонстранты сожгли полицейский участок

Фото: поджог участка полиции в Миннеаполисе (twitter.com/spiltcoco)

Сотрудники полиции были эвакуированы с крыши участка вертолетом

В американском городе Миннеаполис в ходе протестов демонстранты подожгли полицейский участок. Работникам полиции удалось эвакуироваться - их с крыши забрал вертолет.

Об этом сообщает Fox News.

Сообщается, что инцидент произошел около 10 часов вечера по местному времени (около 6 утра по Киеву), после того, как полиция с крыши участка пыталась разогнать толпу демонстрантов с помощью светошумовых гранат и слезоточивого газа. Участники беспорядков вошли внутрь здания и подожгли участок.

Minneapolis is burning again. Here is video before I left ... many stores on fire.. it appears they will break into the 3rd precinct. Trying to set it on fire. No more police intervention. No sign of National Guard. I’ll put up more pics and vid pic.twitter.com/591WPn1JcX — Karen Scullin FOX9 (@kscullinfox9) May 29, 2020

Отмечается, что данный участок полиции находится неподалеку от места, где в понедельник произошло жесткое задержание Джорджа Флойда, который впоследствии скончался.

Как сообщили в Национальной гвардии штата Миннесота, для устранения беспорядков были призваны более 500 нацгвардейцов.

В результате протестов в городе начались массовые беспорядки, которые сопровождаются насилием и мародерством. В четверг, 28 мая, десятки мародеров пытались разграбить один из магазинов сети супермаркетов Target, после чего руководство сети приняло решение о закрытии нескольких десятков точек в городе.

На данный момент в городе закрыты большинство скоростных и автобусных систем из соображений безопасности.

Фото: беспорядки в Миннеаполисе (twitter.com)

Напомним, в Миннеаполисе вспыхнули массовые беспорядки после убийства 25 мая полицейскими при задержании афроамериканца Джорджа Флойда.

После этого в городе ввели режим чрезвычайной ситуации и вывели на улицы Нацгвардию.

Кроме этого протесты сопровождаемые беспорядками прошли и в других городах Америки.

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Автор: Игорь Литвиненко