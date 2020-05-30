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Массовые протесты в США: в Портленде ввели чрезвычайное положение

Новости » Происшествия     30.05.2020 - 16:56
Массовые протесты в США: в Портленде ввели чрезвычайное положение
Фото: протесты в Портленде (twitter.com / Terry Stackhouse)

В Портленде ввели комендантский час

В американском Портленде (штат Орегон) объявили режим чрезвычайного положения из-за массовых протестов, вспыхнувших из-за убийства афроамериканца полицейскими в штате Миннесота. Местные власти также ввели комендантский час.

Об этом заявил мэр Портленда Тед Уилер на своей странице в Twitter.

"Я официально ввожу режим чрезвычайного положения. Комендантский час вступает в силу немедленно", - написал он.

Так, в городе был введен комендантский час с 20:00 субботы до 6 утра воскресенья, 31 мая.

Массовые протесты в Соединенных Штатах вспыхнули после смерти афроамериканца Джорджа Флойда во время жесткого задержания полицейскими в Миннеаполисе. Полицейский во время задержания наступил коленом Джорджу на шею и не прекращал давить, несмотря на просьбу мужчины. Флойд умер в больнице, куда попал уже в бессознательном состоянии.

Протесты распространились по многим городам США и переросли в массовые беспорядки, в частности, в городе Сан-Хосе разъяренная толпа забросала камнями полицейских.

Кое-где беспорядки сопровождались стрельбой, так в крупнейшем городе штата Кентукки от огнестрельных ранений погибли 7 человек.

Кроме того, в Миннеаполисе протестующие подожгли полицейский участок.

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Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины протестСоединенные Штаты АмерикипреступленияполицияЗадержание
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