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Трамп готов обнародовать стенограмму первого разговора с Зеленским

Новости » Политика    26.09.2019 - 00:33
Трамп готов обнародовать стенограмму первого разговора с Зеленским
Фото: Владимир Зеленский и Дональд Трамп (коллаж РБК-Украина)

Президент США назвал оба разговора с украинским коллегой "идеальными"

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп готов предоставить стенограмму своего первого телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, передает РБК-Украина.

Он также назвал оба разговора с Владимиром Зеленским "идеальными".

"Это шутка... Импичмент за то, что я провел прекрасный телефонный разговор? Был запущен слух, что они хотят стенограмму первого разговора. Пожалуйста - можете получить ее когда захотите. Оба разговора были идеальны", - заявил Трамп.

Напомним, Государственный департамент США 25 сентября опубликовал стенограмму разговора президента Украины Владимира Зеленского и американского президента Дональда Трампа, который состоялся 25 июля.

Отметим, в США разгорелся скандал после того, как сотрудник разведки пожаловался на то, что Трамп якобы допустил неуместные высказывания в беседе с Зеленским. Также американского президента обвиняют в том, что он якобы давил на украинского лидера, требуя возобновить расследование против сына Джо Байдена.

Импичмент Трампа поддерживают 208 демократов Палаты представителей, - CNN Зеленский назвал телефонный разговор с Трампом "нормальным"
Новости Украины Владимир ЗеленскийДональд Трампстенограмма
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