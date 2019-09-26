Трамп готов обнародовать стенограмму первого разговора с Зеленским

Фото: Владимир Зеленский и Дональд Трамп (коллаж РБК-Украина)

Президент США назвал оба разговора с украинским коллегой "идеальными"

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп готов предоставить стенограмму своего первого телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, передает РБК-Украина.

Он также назвал оба разговора с Владимиром Зеленским "идеальными".

"Это шутка... Импичмент за то, что я провел прекрасный телефонный разговор? Был запущен слух, что они хотят стенограмму первого разговора. Пожалуйста - можете получить ее когда захотите. Оба разговора были идеальны", - заявил Трамп.

Напомним, Государственный департамент США 25 сентября опубликовал стенограмму разговора президента Украины Владимира Зеленского и американского президента Дональда Трампа, который состоялся 25 июля.

Отметим, в США разгорелся скандал после того, как сотрудник разведки пожаловался на то, что Трамп якобы допустил неуместные высказывания в беседе с Зеленским. Также американского президента обвиняют в том, что он якобы давил на украинского лидера, требуя возобновить расследование против сына Джо Байдена.